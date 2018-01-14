HABER

ElEzher'den Trump'ın göçmenlere yönelik "ırkçı" ifadelerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

KAHİRE (AA) - El-Ezher'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren ifadeleri kınandı.

Trump'ın, bazı göçmenlere için kullandığı "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözleri en sert şekilde kınanan açıklamada, bu gibi ırkçı galiz ifadelerin, özellikle ırkçılık, İslamofobi ve terörün yükselişe geçtiği bir zamanda yapılmasının hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerine tamamen ters düştüğü vurgulandı.

Açıklamada, ABD yönetiminden Batı tarafından ateşlenen savaşların bitkin düşürdüğü halklara yönelik işlenen bu büyük hatadan dolayı özür dilemesive Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararından dönmesi istendi.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.