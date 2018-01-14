KAHİRE (AA) - El-Ezher'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren ifadeleri kınandı.

Trump'ın, bazı göçmenlere için kullandığı "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözleri en sert şekilde kınanan açıklamada, bu gibi ırkçı galiz ifadelerin, özellikle ırkçılık, İslamofobi ve terörün yükselişe geçtiği bir zamanda yapılmasının hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerine tamamen ters düştüğü vurgulandı.

Açıklamada, ABD yönetiminden Batı tarafından ateşlenen savaşların bitkin düşürdüğü halklara yönelik işlenen bu büyük hatadan dolayı özür dilemesive Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararından dönmesi istendi.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için "İğrenç ülkelerden geliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)