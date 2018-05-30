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Eli ayağı bağlanan doktora gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiği öne sürüldü

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiği iddia edildi.

Uzm. Dr. Aysel Oktay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki özel muayenehanesine hasta gibi gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edildiğini, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasbedildiğini belirterek komşularından yardım istedi.

Şüpheliler kaçtıktan sonra sürünerek gittiği mutfaktaki bıçakla ayağındaki ipleri kestiğini belirten Oktay, durumu polise bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya doktor gasp

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