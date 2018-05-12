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Eli öpülesi anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Nurcan Kesgin (54), hayatını engelli oğluna, yatağa bağımlı kayınvalidesine ve zihinsel engelli kayınbiraderine adadı.

Eli öpülesi anne

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Nurcan Kesgin (54), hayatını engelli oğluna, yatağa bağımlı kayınvalidesine ve zihinsel engelli kayınbiraderine adadı. Her üçü için bir nevi annelik yapan Kesgin, "Çocuktan farkları yok” dedi.
​Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Nurcan Kesgin, el ve ayaklarını kullanamayan gelişim bozukluğu olan bedensel engelli oğlu Zafer Kesgin (25), belden aşağısı felçli kayınvalidesi Huriye Kesgin (90) ve eşinin zihinsel engelli ağabeyi Necati Kesgin'e (56) yıllardır sabır ve özveriyle bakıyor. Yemek ve bakımlarıyla titizlikle ilgilenen Nurcan Kesgin, mücadelesiyle takdir topluyor.
Tüm annelere sabır dileyen Nurcan Kesgin, "Zafer karnımdayken doğum öncesi havale geçirmiş. 25 yaşında ama bakımı bir bebek gibidir. Altının değiştirilmesi dahil, her şeyini ben yapıyorum. Babası da tabii ki yardımcı oluyor, o dışarıda biz içeride görevliyiz. Her yere götürüyoruz, 24 saat birlikteyiz. Tuvalette, banyoda ve yatarken hep yanındayım, tırnaklarımızı bile birlikte kesiyoruz. Özel eğitim okuluna götürüyorum" dedi.
Hepsinin adeta bir çocuktan farkının olmadığını ifade eden Keskin, "Oğlum Zafer ile birlikte eşimin ağabeyi Necati'ye ve yine 4.5 buçuk yıl önce kısmi ferç geçirerek yatağa bağımlı olan eşimin annesi Huriye Kesgin'e de aynı anda bakıyorum. Üçünün de her şeylerini biz yapıyoruz. Çocuktan hiç farkları yok. Bizler onlar için fedakar olmak zorundayız. Her şeyimizle fedakarlık yapmak zorundayız. Maddi ve manevi destek olmak zorundayız. Annelerin bu tür konularda çok sabırlı olmalıdır. Çünkü böyle bir işin mükafatı çok büyük olabilir" diye konuştu.

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Eli öpülesi anneEli öpülesi anneEli öpülesi anneEli öpülesi anne

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