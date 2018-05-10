Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, "AK Parti, ilk kez sonucunun cebinde olmadığı bir seçime giriyor" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2018) yazısında, AK Parti'nin geçmişte demokrasi, adalet, özgürlükler, vesayet, medya iktidar ilişkileri ve statüko gibi alanlarda kendi söyledikleriyle karşılaştırıldığını ifade etti.
"Dün 'adalet' konusunda ne söylemiş, ne yapmış bugün 'adalet' konusunda ülke ne durumda bugün ne söylüyor? Dün 'yolsuzluklar' konusunda ne söylemiş, ne yapmış, bugün ne durumda ve ne söylüyor?" diye yazan Çakır, sözlerine şöyle devam etti:
"Dün, 'erken seçim' kararlarına 'seçim ekonomisine' nasıl bakıyordu, neler söylüyordu bugün ne yapıyor? 2002’de iktidara gelirken 'gelecek vaat eden', 'umut' vaat eden AK Parti gelecek vaat edebiliyor mu? Yeni bir hikayesi var mı? AK Parti 'irtica gelecek, laiklik gidecek' korku siyasetiyle iktidarda kalanların siyasetini satın mı aldı, sorusu tartışılıyor tabanda. Bugün, muhalefet partileri bir çözüm kapısı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gidiyorsa, toplumda Abdullah Gül beklentisi oluşuyorsa AK Parti’nin bunu düşünmesi gerekiyor. AK Parti’nin iktidarda olduğu bir dönemde, oluşan sorunların çözümü için AK Parti’nin kurucusu olan AK Parti’yi 'çocuğu' olarak gören bir isme 'Cumhurbaşkanı adaylığı' için teklif gidiyor. Ve bu teklif toplumda heyecan uyandırıyor? AK Parti en azından kendi tabanıyla arasındaki zedelenen güveni yeniden temin etmeli, ve oluşan hasarları onarmalıdır. Yoksa, 24 Haziran gecesi, 18 Nisan 1999 seçimlerindeki gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabilir."
18 Nisan 1999'da neler yaşanmıştı?
18 Nisan 1999'da yapılan genel ve yerel seçimlerde DSP yüzde 22.19, MHP yüzde 17.98, FP yüzde 15.41, ANAP yüzde 12.22 ve DYP'nin yüzde 12.01 alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. Söz konusu seçimler, DSP - MHP - ANAP'tan oluşan koalisyon hükümetini doğurdu.
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