HABER

Elitaş'tan YSK çalışanlarına teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "(YSK çalışanları) Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışanlarını tebrik ederek, "Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız." dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den milletvekili seçilen Elitaş ile Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Kayseri Adliyesine geldi.

Milletvekilleri, adliyenin konferans salonunda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ve Adalet Komisyonu Bakanı Hakim Dursun Büyükbaş'ın elinden mazbatalarını aldı.

Burada konuşan Elitaş, İl Seçim Kurulu, sandık çalışanları ve YSK'yi tebrik ettiğini söyledi.

Başarılı bir seçim geçirildiğini ifade eden Elitaş, "Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız." dedi.

Elitaş, seçimlere Kayseri dahil Türkiye genelinde de olağanüstü bir itiraz olmadığına dikkati çekti.

Milletvekili Yıldız da seçimde görev alanları tebrik etti.

Milletvekili Emrah Karayel'i mazbata töreninde babası eski milletvekili Yaşar Karayel, annesi ve eşi yalnız bırakmadı.

Diğer 3 AK Parti Kayseri milletvekilinin 4 Temmuz'da mazbatalarını alacakları öğrenildi.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Afrinlilere kıyafet yardımıAfrinlilere kıyafet yardımı
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktıAydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Mazbata

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Aydın'da kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Rulo peçetenin içinden çıktı

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Kartal'da denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Mardin'de yavru köpek Kuzey'i vuran yakalandı

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.