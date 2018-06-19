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"Ellerindeki gücü millete karşı kullandılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Ellerinde güç varken gencecik evlatlarımızı başörtülü diye üniversiteye, liselere, imam hatip liselerine sokmadılar. Ellerindeki gücü millete rağmen kullandılar" - "Türkiye'de kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktı. Daha da ileriye gidecek, daha büyük ve daha güçlü bir ülke olacağız. Kazanan, milleti kuyruklara mahkum edenler değil, milleti ilerletmek isteyenler ve bizatihi milletin kendisi oldu"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, baş örtüsü sorununun yaşandığı yıllara işaret ederek, "Ellerinde güç varken gencecik evlatlarımızı başörtülü diye üniversiteye, liselere, imam hatip liselerine sokmadılar. Ellerindeki gücü millete rağmen kullandılar. Ancak bugün başörtüsüyle yüksek yargıda hizmet edenler, mahkeme salonlarına girenler, üniversite kürsülerinde ders verenler, parlamentoda yasa çıkaranlar, hükumetin içerisinde ülkeyi yönetenler var." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kadınların bireysel gelişimlerine katkı sunmak ve meslek sahibi yapmak üzere düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı.

Türkiye'nin milli siyaset geleneğinin 68 yıllık çok partili siyasi hayatında, çok mücadeleler ortaya koyulduğunu anımsatan Kurtulmuş, neredeyse iki asırdan beri verilen siyasi mücadelenin fikir alanında, sanat alanında ve edebiyat alanında devam ettiğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, yaşanılan zorluklara rağmen her zaman milletin daha özgür olması ve inançlarına daha fazla saygılı olunması, insanların dilediği hayatı dilediği şekilde yaşayabilmesi için mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Sonuçta bu milletin kendi değerlerine sahip çıkması ve özgürce kendi inançlarını yaşama mücadelesini veren bu siyasi kadrolar ile millet başarılı oldu. Darbelerle milletin önünü kesmeye çalışan zihniyet artık kaybetti ve milletin lehine siyaset yapanlar kazandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar süren mücadele sonucunda başörtüsü sorununun çözüldüğüne vurgu yapan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ellerinde güç varken gencecik evlatlarımızı başörtülü diye üniversiteye, liselere, imam hatip liselerine sokmadılar. Ellerindeki gücü millete rağmen kullandılar. Siyasi partileri kapattılar. Siyasi yasaklar ortaya koydular ama sonuçta kazanan yine millet oldu. Türkiye'de artık başörtüsüyle yüksek yargıda hizmet edenler, mahkeme salonlarına girenler, üniversite kürsülerinde ders verenler, parlamentoda yasa çıkaranlar, hükumetin içerisinde ülkeyi yönetenler var. Tüp kuyrukları, ekmek kuyrukları benzin kuyrukları, yağ kuyrukları artık geride kaldı. Türkiye, dünyanın 17’nci büyük ekonomisi oldu. Türkiye'de kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktı. Daha da ileriye gidecek, daha büyük ve daha güçlü bir ülke olacağız. Kazanan, milleti kuyruklara mahkum edenler değil, milleti ilerletmek isteyenler ve bizatihi milletin kendisi oldu. Türkiye, geçmişte IMF’den 25 bin dolar almak için sırada bekleyen bir ülke iken, bugün IMF’ye bağlılığını ortadan kaldırmış, kendi yoluna bakan güçlü bir Türkiye oldu."

Numan Kurtulmuş, etkinliğin ardından Bağcılar'da faaliyet gösteren bazı tekstil fabrikalarını ziyaret etti ve ardından AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaparak, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. ​

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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