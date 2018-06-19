"Ellerindeki gücü millete karşı kullandılar"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, baş örtüsü sorununun yaşandığı yıllara işaret ederek, "Ellerinde güç varken gencecik evlatlarımızı başörtülü diye üniversiteye, liselere, imam hatip liselerine sokmadılar. Ellerindeki gücü millete rağmen kullandılar. Ancak bugün başörtüsüyle yüksek yargıda hizmet edenler, mahkeme salonlarına girenler, üniversite kürsülerinde ders verenler, parlamentoda yasa çıkaranlar, hükumetin içerisinde ülkeyi yönetenler var." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kadınların bireysel gelişimlerine katkı sunmak ve meslek sahibi yapmak üzere düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı.

Türkiye'nin milli siyaset geleneğinin 68 yıllık çok partili siyasi hayatında, çok mücadeleler ortaya koyulduğunu anımsatan Kurtulmuş, neredeyse iki asırdan beri verilen siyasi mücadelenin fikir alanında, sanat alanında ve edebiyat alanında devam ettiğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, yaşanılan zorluklara rağmen her zaman milletin daha özgür olması ve inançlarına daha fazla saygılı olunması, insanların dilediği hayatı dilediği şekilde yaşayabilmesi için mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Sonuçta bu milletin kendi değerlerine sahip çıkması ve özgürce kendi inançlarını yaşama mücadelesini veren bu siyasi kadrolar ile millet başarılı oldu. Darbelerle milletin önünü kesmeye çalışan zihniyet artık kaybetti ve milletin lehine siyaset yapanlar kazandı.” değerlendirmesinde bulundu.