Adana'da bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalıştığı sırada ellerine demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde oturdukları evin bahçe duvarından atlamaya çalışan Murat K'nin, dengesini kaybederek düşmesi sonucu iki eline demir parmaklık saplandı.
İhbar üzerine olay yerine giden Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, çocuğu sakinleştirmeye çalışarak demir parmaklıkları kesti.
Murat K, 112 Acil Servis ekibince götürüldüğü Adana Şehir Hastanesinde ameliyata alınarak ellerine saplanan parmaklıklar çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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