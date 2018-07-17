AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliyle Çay ilçesine bağlı Maltepe köyünde "Akılı Böcek Akıllı Çiftçi" projesi kapsamında bir meyve bahçesine elma iç kurduna yönelik faydalı böcek salındı.

İl Müdürü İbrahim Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın bir dengesinin olduğunu ancak zirai ilaçlarla insanların bu dengeye müdahale ettiğini söyledi.

Bu müdahale sonucu elma iç kurduyla mücadele eden böceklerin azaldığını belirten Acar, "Bu projeyle doğadaki dengeyi tekrar sağlıyoruz. İlaç kullanmadan elma iç kurduyla mücadele etmiş oluyoruz. Yediğimiz elmadaki ilaç kalıntısı sorununu da çözüyoruz. Daha sağlıklı ürünler tüketmiş oluyoruz." diye konuştu.

Acar, proje sayesinde daha az ilaçlama yapılmasıyla çiftçilere ekonomik avantaj sağlandığını vurguladı.

- "Daha ekonomik ve sağlıklı ürünler üretebiliriz"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan da faydalı böceklerin çok ciddi bir çalışma gerektirdiğini aktardı.