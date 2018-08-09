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Elmalı, çamurdan 10 günde kurtulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde iki günde meydana gelen sel felaketinden 610 dekarlık tarımsal alan etkilendi.

Elmalı, çamurdan 10 günde kurtulacak

Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde iki günde meydana gelen sel felaketinden 610 dekarlık tarımsal alan etkilendi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, çamur yığınının kaldırılmasının 10 günü bulabileceğini söyledi.
Elmalı'da 6 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayan ve yaklaşık bir saat etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle tarım bölgesi olan Salur, Eskihisar, Yapraklı ve Yılmazlı mahallelerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Ekili alanlara zarar veren selin izleri temizlenmeye çalışırken, bu kez 7 Ağustos Salı günü saat 19.00'da hayvancılık yapılan Karaköy Mahallesi'nde şiddetli yağış etkili oldu. 45 dakika süren yağış yamaçtan sürüklediği çamur, taş ve ağaç dallarını mahalle meydanına taşıdı. Sel nedeniyle 4 ev ve 3 ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, 10 evde ise kısmi hasar oluştu.
610 DÖNÜM ALAN SELDEN ZARAR GÖRDÜ
Yapılan tespitlerde, pazartesi günü yaşanan selden, tarımsal üretim yapılan Salur Mahallesi'nde yaklaşık 300 dekar alan, Eskihisar Mahallesi'nde yaklaşık 20 dekar alan, Yılmazlı Mahallesi'nde yaklaşık 230 dekar alan etkilendi. Salı günü yaşanan selde ise Karaköy Mahallesi'nde yaklaşık 50 dekar alanda zarar meydana geldi. 2 günde 5 mahallede meydana gelen afet nedeniyle yaklaşık 610 dekar alandaki tarımsal ürünlerde yüzde 35 oranında zarar olduğu, Karaköy Mahallesi'nde 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.
'BİNLERCE KAMYONLUK ÇAMUR'
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının, yaklaşık 10 günde sonuçlanacağını söyledi. Öztekin, Karaköy Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde sel nedeniyle fazla miktarda taş, toprak ile çamur yığını oluştuğunu belirtti. Aralıksız çalıştıklarını belirten Öztekin, "Binlerce kamyonluk çamur var. Çamur yığınını yan tarafta uygun bir yere taşıyoruz. Epey uzun sürebilir. Bir haftadan fazla, 10 gün sürebilir, çünkü çok aşırı miktarda malzeme var. Herkesin evlerine ulaşımını sağladık. Vatandaşlar evlerinin temizliğini yapmaya başladı" diye konuştu.

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Elmalı, çamurdan 10 günde kurtulacakElmalı, çamurdan 10 günde kurtulacakElmalı, çamurdan 10 günde kurtulacakElmalı, çamurdan 10 günde kurtulacak

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