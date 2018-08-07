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Elmalı'da sel ev ve ahırlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 23:26 | Son Güncelleme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, zarara yol açtı - Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Demir: -"Can kaybı yok, ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor"

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve ahırlarda zarara yol açtı.

Elmalı ilçesinde akşam saatlerindeki sağanak nedeniyle meydana gelen sel yüzünden Karaköy Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

Bölgeye sevk edilen Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede su tahliyesi ve kurtarma çalışması başlattı.

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre Karaköy Mahallesi'nde 20'den fazla küçükbaş hayvanın telef olduğunu, bazı ev ve ahırları su bastığını söyledi.

Mahallede çalışmaların devam ettiğini belirten Demir, "Bugün akşam saatlerinde sağanak yapışla birlikte Karaköy Mahallemizde sel yaşandığı bilgisiyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ekiplerimiz ilk olarak sel baskını yaşanan ahırlarda hayvanların kurtarılması çalışmasını yaptı. Can kaybı yok, ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

Elmalı ilçesinde dün akşam saatlerindeki sağanağın ardından yaşanan selde, Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüştü.

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Elmalı hayvan telef oldu sağanak yağış sel

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