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Elmalı'da selin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen selde, 450 dekarlık sera zarar gördü.

Elmalı'da selin yaraları sarılıyor

Mehmet AKIN-Adem DURMAZ/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen selde, 450 dekarlık sera zarar gördü. Bölgeyi ziyaret eden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, selin yol açtığı zararın giderilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.
Elmalı'da, dün akşam saatlerinde sağanak sonrası oluşan sel, bazı evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Sel nedeniyle özellikle Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki sera alanları zarar gördü. 450 dekarlık serada zarara yol açan afette, 12 ev ise sular altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri, dağ yamaçlarına ve vadilere kısa sürede yaklaşık 40 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.
Bölgeye bugün gelen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, selde hasar oluşan mahallelerde incelemelerde bulunup, mağdurları dinledi. Başkan Öztekin ve milletvekilleri, selin yaralarının sarılacağını söyledi. Öztekin, seneye aynı sorunun yaşanmaması için dere ıslah çalışması ve su kanalı yapılması gerektiğini belirterek, kanalın geçeceği arazilerin sahiplerinden onay için imza vermelerini istedi.
İş makineleri ile selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokakların ulaşıma açıldığını aktaran Başkan Öztekin, "Suların tahliyesi sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın" dedi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise afetten etkilenenlere gıda yardımında bulunurken, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de zarar tespit çalışmalarına başladı.
'ZARARIMIZ BÜYÜK'
Salur Mahallesi'ndeki üreticilerden Osman Akar, dağdan gelen sel suları nedeniyle seralardaki domates, salatalık ve fasulyenin sular altında kaldığını belirterek, "Zararımız çok büyük. Şu an yaraların sarılması için çalışıyoruz. Tek tesellimiz, can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bu günlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket, üreticinin moralini bozdu" diye konuştu.
Üretici Hilmi Akar ise "Dağlardan gelen selin yol açtığı zarar çok büyük. Devletimizin su giderlerini genişletmesini, bu tür afetlere karşı daha önlem almalarını istiyoruz" dedi.
Hasan Kılıç da selde yüzlerce dönüm seranın su altında kaldığını dile getirerek, "Devlet büyüklerinden isteğimiz, buraya bir sel kapanı yapması. Selde zarar gören çiftçilerin zararının karşılanmasını istiyoruz. Tüm seralarımız kullanılmayacak durumda. Salur köyünün yüzde 70'i zarar gördü" diye konuştu.

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Elmalı'da selin yaraları sarılıyorElmalı'da selin yaraları sarılıyorElmalı'da selin yaraları sarılıyorElmalı'da selin yaraları sarılıyor

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