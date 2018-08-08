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Elmalı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Mahalle sakinlerinden Mustafa Altuğ: - "Selle tonlarca toprak, taş, dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız büyük"

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler, bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız büyük. Çamurun altında kalan birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu. Mahallemizdeki diğer hayvanları kurtardık." dedi.

Mahalle sakinlerinden Celal Altuğ ise sel sonrası köylerinin tanınmaz hale geldiğini ifade etti.

Ahmet Demir de sel sırasında eşini, çocuğunu, hayvanlarını yanına alanların suyun gelmediği noktalara sığındığını dile getirdi.

Mahallede biriken çamurun temizlenmesinin ardından selin oluşturduğu hasarın tespit edileceği öğrenildi.

Elmalı ilçesinde önceki akşam saatlerindeki sağanağın ardından yaşanan selde de Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Elmalı karaköy sel

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