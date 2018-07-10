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Elmas: Yeni sistemle karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Elmas: Yeni sistemle karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek

İSTANBUL, (DHA)- KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin belirlenmesinin ardından değerlendirmede bulundu. Elmas, “Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek” dedi.

Yeni sistemin ciddi bir değişim ve reform sürecinin başlangıcı olduğunu dile getiren Elmas, “Yeni kabinede neredeyse ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini görüyoruz. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek. Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Türkiye, güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“SİSTEMİN İLK KABİNESİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE İLİŞKİN NET MESAJLAR VERİYOR”

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Başkan Yardımcısı ve tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz” diyen Elmas, “24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçla adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi, ülkemizin geleceğine ilişkin net mesajlar veriyor. Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak ilk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin verdiği mücadele etkin olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Elmas, “Ülkemizin üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarının yükseleceğine inanıyoruz. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Bizler yeni dönemde ülkemizin ilerlemesi ve hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için Konutder olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde geleceğimize doğru yürüyeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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