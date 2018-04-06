HABER

ELN devlet başkanı adaylarını müzakere masasına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 05:57 | Son Güncelleme

ELN, Kolombiya'daki devlet başkanı adaylarını, hükümetle yürüttüğü görüşmelerle ilgili bilgilendirmek için Ekvador'un başkenti Quito'daki müzakere masasına davet etti - Örgüt ayrıca Arauca yönetim bölgesi kırsalında 2 kişiyi kaçırdıklarını kabul etti

BOGOTA (AA) - Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Kolombiya'da 27 Mayıs'taki seçimlerde yarışacak devlet başkanı adaylarını, hükümetle yürütülen müzakerelere davet etti.

Kolombiya hükümeti ile Ekvador'un başkenti Quito'da görüşmelere devam ELN, yayımladığı bildiri ile devlet başkanı adaylarından Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Piedad Cordoba, Ivan Duque, Sergio Fajardo, German Vargas Lleras ve Viviane Morales'e bu görüşmelere katılmaları çağrısında bulundu.

"Barış, Kolombiya halkının en büyük özlemlerinden biri ve devlet başkanı adaylarının da gündeminin merkezinde yer almalı." ifadesi kullanılan bildiride, hükümetle yürütülen müzakerelerin 5'inci turuna devlet başkan adaylarının da katılması gerektiği vurgulandı.

Adaylardan Petro ve Fajardo'nun barış görüşmelerini devam ettirmeyi, Lleras ve Duque'nin ise diyalog karşıtı bir tavır aldığını hatırlatan ELN, adayları müzakerelerde gelinen noktalara ilişkin bilgilendirmek istediklerini aktardı.

- ELN Venezuela sınırı yakınlarında 2 kişi kaçırdı

Öte yandan, ülkenin doğusunda Venezuela sınırındaki yönetim bölgesi Arauca kırsalında Belediye Kamu Hizmetleri Şirket ve Ecopetrol çalışanı iki kişi örgüt tarafından kaçırıldı.

Örgüt liderlerinden Pablo Marin, söz konusu kişileri kaçırdıklarını yayımladıkları bir video mesajla duyurarak, ELN'nin "devrimci ve isyancı" bir grup olduğunu dolayısıyla ekonomik ve siyasi alıkoymalarda bulunmaya hakkı olduğunu öne sürdü.

Marin, hükümetle yürüyen müzakerelere rağmen "Eğer hükümet bizim adam kaçırmamızı istemiyorsa, anlaşalım. Bu da zaten devam eden müzakerelerin konusu." değerlendirmesini yaptı.

Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin 5'inci turu 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğü ile yapılıyor.

Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Trump, Meksika sınırına konuşlandıracakları asker sayısını açıkladı

Trump, Meksika sınırına konuşlandıracakları asker sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.