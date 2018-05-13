Muş'ta 7 yıl önce meme kanseri nedeniyle ölen eltisinin çocuklarına bakan 35 yaşındaki Tülay Solu, "yılın annesi" seçildi.
Kültür Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Solu, yakalandığı hastalık nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybeden eltisi Münevver Solu'nun şu anda en küçüğü 12 yaşında olan 3 çocuğunu da sahiplendi.
Çocukların anne şefkatinden uzak büyümesine gönlü razı olmayan Solu, tüm bakımlarını üstlendiği çocukları kendi evlatlarından ayırmayarak yakın ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı, 12 nüfuslu aileye tek başına bakan Solu'yu gösterdiği fedakarlıktan dolayı "yılın annesi" seçti.
Anneler Günü dolayısıyla kadın kolları üyeleriyle Solu'yu evinde ziyaret eden Şube Başkanı Cengiz Koç, genç yaşına rağmen anneliğin tüm gereklerini yerine getiren bir kardeşlerini yılın annesi olarak seçtiklerini söyledi.
Solu'nun ölen eltisinin 3 çocuğu ile kayınpederi ve kaynanasına baktığını, kayınbiraderinin de onlarla yaşadığını anımsatan Koç, "Fedakarlık noktasında muhakkak bütün annelerimiz yılın annesi olmayı fazlasıyla hak ediyor. Ama genç yaşından itibaren bu kardeşimiz, kayınvalidesi, kayınbabası ile 7 çocuğun bakım sorumluluğunu sırtına almış taşıyor. Kendisini kutluyorum." diye konuştu.
- "Seve seve, mutlu olarak yapıyorum"
Eltisini meme kanseri nedeniyle kaybettiğini anlatan Tülay Solu ise "35 yaşındayım ve 18 yıl önce evlendim. 7 yıl önce eltim vefat etti. Benim dört, ölen eltimin de üç çocuğu var. Onlarla hayatımızı mutlu şekilde geçiriyoruz. Zor günler atlattık." dedi.
Gün içinde çocukların dersleri, okula gitmeleri, temizlikleriyle ilgilendiğini dile getiren Solu, kızının da bu konuda kendisine yardımcı olduğunu aktardı.
Solu, yaptıklarından mutluluk duyduğunu ve hiçbir zaman şikayetçi olmadığını ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Seve seve mutlu olarak yapıyorum. Eltimin vefatından önce daha zor günlerimiz oldu. Hastalığıyla çok mücadele verdik. Onun üzüntüsü ve çocuklarının çok küçük olması nedeniyle zor günler geçirdik. Eltim 32 yaşında vefat etti. Rahatsızlığı bir yıl sürdü. Kayınvalidem geçen yıl bel fıtığından ameliyat oldu, platin takıldı beline. 6 ay boyunca yatakta kaldı. Bir yıl sonra da diz kapağına platin takıldı. Bu konuda da çok zorlandık. Hayatımız baya bir zorlu geçti."
- "Gelinim öksüzleri büyüttü"
Gelininin 7 yıldan bu yana "Of" bile demeden kendisine ve çocuklara baktığına dikkati çeken Melike Solu da şunları söyledi:
"Ben ona gelinim diyemiyorum, o benim kızım. Bize baktı, öksüzleri büyüttü. Allah bin defa ondan razı olsun, biz ondan razıyız. Diz ve bel ameliyatı oldum. 68 yaşındayım hiçbir iş yapamıyorum. Bütün işimizi gelinim yapıyor. Yemeğimizi, ütümüzü, çocukların bakımını, banyolarını, her şeylerini gelinim yapıyor."
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