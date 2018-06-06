Elvan, Mersin'de Genç Girişimci Merkezini açtı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Eğer küresel ölçekte söz sahibi olmak, rekabet gücünüzü daha da artırmak istiyorsanız mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırıp bu kaynaklarla yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız." dedi.
Elvan, Kalkınma Bakanlığının desteğiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'nde inşa edilen Genç Girişimci Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta merkez kampüs içerisinde 15 bin metrekare kapalı alanda modern derslikleri, laboratuvarları, okul öncesi eğitim ve uygulama merkeziyle üniversiteye yakışan bir eğitim fakültesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Yine 11 Ocak'ta onkoloji hastanesinin temelini attıklarını belirten Elvan, "Diğer bütün sağlık alanlarında Mersin'imiz hem içeriden hem de dışarıdan hasta kabul ediyordu. Ancak kanser vakalarında maalesef dışarıya hasta veriyorduk. Bu tam teşekküllü onkoloji hastanesiyle kanser tedavisinde de Mersin'imizi en önemli merkezlerden biri haline getireceğiz. Bu yıl sonu itibariyle bu merkezi açacağız. 1 yıldan daha kısa sürede tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.
Elvan, Genç Girişimci Merkezini de 5-6 ay gibi kısa sürede açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
- "Yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız rekabet etme şansınız olamaz"
Merkezin "İş arayan değil, iş veren gençler yetiştirmek istiyoruz" sloganına vurgu yapan Elvan, şöyle konuştu:
"Merkezi bu amaca yönelik üniversite bünyesinde oluşturduk. Birincisi eğer küresel ölçekte söz sahibi olmak, rekabet gücünüzü daha da artırmak istiyorsanız mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmak zorundasınız. İkincisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırıp bu kaynaklarla yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız. Eğer sizler yenilikçi bir yaklaşık içerisinde değilseniz ve yeni ürünler ortaya koyamıyorsanız ülke olarak rekabet etme şansınız olamaz. Dikkat edin dünyada 100-150 yıllık devasa çok köklü şirketler var. Birçok alanda üretim yapan, dünyanın dört bir yanında bu şirketlerin fabrikaları, pazarlamacıları, üreticileri yer alıyor. Bu 100 yıllık devasa şirketleri geride bırakan şirketler var. 5-10 yıllık şirketler var. Bakıyorsunuz başında 25-30 yaşında bir genç. Milyarlarca dolarlık bir değere sahip bu şirket. Peki nasıl oluyor da 100-150 yıllık şirketler bu kadar hızlı büyüyemezken 3-5 yılda devasa şirketler oluşuyor? İşte bu yenilikçi anlayış sayesinde."
Elvan, merkezde hem üniversitedeki hem de üniversite dışındaki gençlere yeni bir imkan sunduklarını anlatarak, proje fikri olan, yeni bir şeyler geliştirmek isteyen, şirket kurmak isteyen, yenilikçi bir takım ürünler geliştirmek isteyen gençleri merkeze davet etti.
Proje fikirleri netleşmemiş kişilere de yenilikçilik, girişimcilik konularında eğitimler vereceklerini aktaran Elvan, proje fikri olanlara da hem eğitim hem danışmanlık olanağı sağlayacaklarını, bu kişilerin kendi işlerini kurmalarına, ürünlerini üretmelerine de öncülük edeceklerini bildirdi.
- "Her türlü desteği ücretsiz vereceğiz"
Elvan, belirli bir aşamaya gelen gençleri sonrasında yatırımcılarla buluşturacaklarına değinerek, "Yatırımcılarımızla gençlerimiz karşılıklı oturup konuşacaklar. Eğer yatırımcımızın düşüncesi, fikri 'Evet bu iyi bir projedir. Ben bu projeye yatırım yapmak istiyorum' derse birlikte yatırım yapacaklar. O genç girişimci kardeşimizi de yanına alacak. İş bulmak isteyenlere danışmanlık desteği vereceğiz. Bir gencimizin iş veren olması ve yenilikçi üretim gerçekleştirebilmesi için ne gerekiyorsa her türlü desteği ücretsiz vereceğiz. Genç girişimcilerimiz ileride birçok insanımıza iş verir konuma gelecekler." diye konuştu.
Bakanlık olarak genç girişimci merkezlerinin sayısını artıracaklarını anlatan Elvan, Malatya, Elazığ ve Adana gibi illerde de bu merkezleri açacaklarını söyledi.
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da yeni fikirlerin ortaya çıkmasının, proje olarak hayata geçmesinin ve üretime dönerek katma değer olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Bakan Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Rektör Çamsarı, merkezin açılışı gerçekleştirdi.
Daha sonra merkezi gezip öğrencilerin projelerini inceleyen Elvan, tahtaya "Girişimcilik merkezi hayırlı uğurlu olsun." yazdı.
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