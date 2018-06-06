Elvan, Mersin'de Genç Girişimci Merkezini açtı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Eğer küresel ölçekte söz sahibi olmak, rekabet gücünüzü daha da artırmak istiyorsanız mutlaka yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırıp bu kaynaklarla yeni ürünler ortaya koymak zorundasınız." dedi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığının desteğiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'nde inşa edilen Genç Girişimci Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta merkez kampüs içerisinde 15 bin metrekare kapalı alanda modern derslikleri, laboratuvarları, okul öncesi eğitim ve uygulama merkeziyle üniversiteye yakışan bir eğitim fakültesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yine 11 Ocak'ta onkoloji hastanesinin temelini attıklarını belirten Elvan, "Diğer bütün sağlık alanlarında Mersin'imiz hem içeriden hem de dışarıdan hasta kabul ediyordu. Ancak kanser vakalarında maalesef dışarıya hasta veriyorduk. Bu tam teşekküllü onkoloji hastanesiyle kanser tedavisinde de Mersin'imizi en önemli merkezlerden biri haline getireceğiz. Bu yıl sonu itibariyle bu merkezi açacağız. 1 yıldan daha kısa sürede tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.