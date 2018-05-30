Elvan Mersin'de ulaşım yatırımlarını inceledi

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Özelikle Mersin'de ulaşımın en öncelikli sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Biz de bu doğrultuda ulaşım yatırımlarına öncelik verdik. Yoğunluğumuz ulaşım yatırımlarında." dedi.
Elvan, beraberindeki Mersin Valisi Ali İhsan Su ile merkez Akdeniz ilçesinde köprülü kavşak çalışmaları süren Liman-Hal kavşağında incelemelerde bulundu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklama yapan Elvan, devasa bir köprü yaptıklarını, liman ve hal bölgesinin önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi.
Bekirde ve Kazanlı kavşağı başta olmak üzere 4 büyük köprülü kavşağın önümüzdeki ay tamamlanmış olacağını aktaran Elvan, şöyle konuştu:
"Seçim öncesi bunun tamamlanmasını arzu ediyorduk ama maalesef temmuz ayında muhtemelen tamamlanması bekleniyor. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve yüzde 95 oranında köprülü kavşağımız tamamlandı. Devasa büyük bir proje. İnşallah önümüzdeki ay sonu itibariyle köprüyü bir bütün olarak tamamıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sadece bu bölgedeki köprünün uzunluğu 1000 metre civarında. Yine Bekirde ve Kazanlı'da da kavşaklarımız olacak. Aşağı yukarı bu bölgeden Kazanlı'ya kadar olan 7,7 kilometrelik kısmını 8 şeride çıkarmış olacağız. Bu 8 şeritlik kesimde de yani limandan Kazanlı'ya kadar olan kesimde de hiçbir trafik ışığıyla karşılaşmadan doğrudan ulaşma imkanına kavuşacağız. Mersin-Adana D400 karayolu toplam 67 kilometre. Bu 67 kilometreyi 8 şeride çıkaracağız. İnşallah önümüzdeki ay 7,7 kilometrelik kesim köprülü kavşaklarıyla birlikte önemli ölçüde tamamlanmış olacak. Bu köprülü kavşağımızı da önümüzdeki ay açacağız."
- Akbelen Bulvarı'ndaki kavşak 13 Haziran'da açılacak
Elvan, daha sonra merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda yapımı süren 2 katlı köprülü kavşakta incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada da bir açıklama yapan Elvan, Akbelen Bulvarı ve mezarlık kavşağında özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu olduğuna dikkati çekti.
Yapımı süren köprülü kavşakla trafik sorununun ortadan kaldırılacağını vurgulayan Elvan, otobana olan bağlantının da çok rahat olacağını aktardı.
Elvan, kavşaktaki çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Karayollarımız, Genel Müdürlüğümüz kısa bir sürede önemli bir başarı elde etti. Sona doğru geliyoruz. İnşallah 13 Haziran'da bu 2 katlı köprülü kavşağımızın açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Oldukça zor bir bölgede çalışmaların sürdüğüne değinen Elvan, güzel bir proje olduğunu, bu kavşak bitince ikincisini de inşa etmeye başlayacaklarını aktardı
Elvan, Karayolları Genel Müdürlüğünün Erdemli ilçesi Kargıpınarı'nda da bir köprülü kavşak yaptığını ve bunu da 13 Haziran'da tamamlayacaklarını bildirdi.
Diğer karayolları yatırımlarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:
"Özelikle Mersin'de ulaşımın en öncelikli sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Biz de bu doğrultuda ulaşım yatırımlarına öncelik verdik. Yoğunluğumuz ulaşım yatırımlarında. Bu noktada özellikle şehir merkezinin de bir anlamda rahatlaması adına bu bulvar normalde Karayolları Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan bir yol değildi. Büyükşehrin uhdesinde olan bir yoldu ama biz Karayolları Genel Müdürlüğünün uhdesine yolu aldık ve bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 75 milyon lira sadece bu kavşağın yapım bedeli var. İnşallah hızla diğer kavşaklarımızı da tamamlayacağız."
Elvan, Akbelen kavşağının açılmasıyla birlikte aynı yol üzerindeki ikinci kavşakta da çalışmalara hemen başlayacaklarını söyledi.
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