Elvan Mersin'de ulaşım yatırımlarını inceledi

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Özelikle Mersin'de ulaşımın en öncelikli sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Biz de bu doğrultuda ulaşım yatırımlarına öncelik verdik. Yoğunluğumuz ulaşım yatırımlarında." dedi.

Elvan, beraberindeki Mersin Valisi Ali İhsan Su ile merkez Akdeniz ilçesinde köprülü kavşak çalışmaları süren Liman-Hal kavşağında incelemelerde bulundu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Elvan, devasa bir köprü yaptıklarını, liman ve hal bölgesinin önemli ölçüde rahatlayacağını söyledi.

Bekirde ve Kazanlı kavşağı başta olmak üzere 4 büyük köprülü kavşağın önümüzdeki ay tamamlanmış olacağını aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi bunun tamamlanmasını arzu ediyorduk ama maalesef temmuz ayında muhtemelen tamamlanması bekleniyor. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve yüzde 95 oranında köprülü kavşağımız tamamlandı. Devasa büyük bir proje. İnşallah önümüzdeki ay sonu itibariyle köprüyü bir bütün olarak tamamıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sadece bu bölgedeki köprünün uzunluğu 1000 metre civarında. Yine Bekirde ve Kazanlı'da da kavşaklarımız olacak. Aşağı yukarı bu bölgeden Kazanlı'ya kadar olan 7,7 kilometrelik kısmını 8 şeride çıkarmış olacağız. Bu 8 şeritlik kesimde de yani limandan Kazanlı'ya kadar olan kesimde de hiçbir trafik ışığıyla karşılaşmadan doğrudan ulaşma imkanına kavuşacağız. Mersin-Adana D400 karayolu toplam 67 kilometre. Bu 67 kilometreyi 8 şeride çıkaracağız. İnşallah önümüzdeki ay 7,7 kilometrelik kesim köprülü kavşaklarıyla birlikte önemli ölçüde tamamlanmış olacak. Bu köprülü kavşağımızı da önümüzdeki ay açacağız."