Emanet aldığı parayı hırsızlar çaldı

Seyhan ilçesinde bir ikamete giren hırsızlar ev sahibinin emanet aldığı 5 bin lirayı çaldı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde iftar sonrası evine gelen Nusrettin Erol, evine hırsızların girdiğini fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, hırsızların kapıyı zorlayarak içeriye girdiğini ve evden 5 bin lirayı çaldığını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, Erol, AA muhabirine iftar vakti hasta olan ablasına geçmiş olsun ziyaretine gittiğini söyledi.
Erol, çalıştığı sebze halinde borçların ödenmesi için toplanan ve emanet olarak kendisinde kalan 5 bin liranın ceketinin cebinden çalındığını kaydetti.
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