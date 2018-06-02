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Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Zeynep Sayat (67), hayatını kaybeden akrabasının olduğunu belirttiği emanet oksijen makinesi ile hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Zeynep Sayat (67), hayatını kaybeden akrabasının olduğunu belirttiği emanet oksijen makinesi ile hayatta kalma mücadelesi veriyor.
İshak Paşa Mahallesi, Demokrasi Sokak'taki harabe haldeki gecekonduda, psikyatri hastası oğlu Celal Sayat (29) ile birlikte yaşayan KOAH hastası Zeynep Sayat, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. 2002 yılında kronik astım hastalığı nedeniyle eşi Yusuf Sayat'ı kaybeden Zeynep Sayat, iki ayda bir aldığı 550 lira dul aylığı ile geçinmeye çalışıyor. Kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı da olan Zeynep Sayat, geçen yıl hayatını kaybeden bir akrabasından aldığı oksijen makinesini kullanıyor.
Ekonomi durumunun iyi olmadığını söyleyen Zeynep Sayat, "Diğer 5 çocuğum evli. Biz oğlum ile birlikte yaşıyoruz. Hastalığım nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyorum. Oksijen makinesi almak için maddi gücüm yok. Başka şehirde yaşayan bir akrabamız geçen yıl hayatını kaybedince çocukları bu cihazı bana gönderdi. Bu cihaz da devlet destekli alınmış, bu yüzden aileden geri alınacak. Emanet verilen cihaz giderse, her an nefessiz kalabilirim. Yetkililerden rahatça nefes alabilmem için yeni oksijen cihazı istiyorum. Eşim ölünce dul maaşı bağlandı. Oğlum da benim gibi hasta. Evimiz kira ve geçen yağmurda tavanlarında çökme meydana geldi. Korku içerisinde yaşıyoruz. Uzanacak yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Emanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyorEmanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyorEmanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyorEmanet oksijen makinesi ile hayata tutunmaya çalışıyor

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