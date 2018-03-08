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"Emeğin aslanlarından, Afrin kahramanlarına"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:45 | Son Güncelleme

KARDEMİR'de çalışan çelik işçileri, başlatılan kampanya kapsamında 8 bin kutu lokumu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e gönderdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan çelik işçileri, Çelik-İş Sendikası önderliğinde başlatılan "Emeğin aslanlarından, Afrin kahramanlarına" kampanyası kapsamında, 8 bin kutu lokumu Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e gönderdi.

Vali Kemal Çeber, fabrika önünde yaptığı konuşmada, kampanyanın sembolik olduğunu ancak böyle mücadelelerde moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Karabük halkının şehidine, milletine, devletine, askerine nasıl sahip çıktığını bundan önceki benzer her olayda gösterdiğinin altını çizen Çeber, şunları kaydetti:

"Bunu en son Afrin şehidimiz Ömer Bilal Akpınar’ı uğurlarken ve uğurladıktan sonraki davranışlarımızla da hep beraber gösterdik. Devletimiz çok güçlü, elhamdülillah her şeyimiz var, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Arzu edildiği zaman ya da emir buyrulduğu zaman başta ben olmak üzere Karabük’ten herkesin çekinmeden oraya koşa koşa gideceğini biliyorum. Ama bu faaliyetlerin de moral, motivasyon olarak orada ne kadar etkili olduğunu da biliyorum.

Ben Karabüklü hemşehrilerimden devletim adına razıyım, eğer hakkım varsa şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına orada mücadele eden kahramanlarımız adına razıyım, Allah da sizlerden, işçi kardeşlerimden, gerçek sendikacılığı vatansever, devlet sever sendikacılığın ne olduğunu bugün bir kez daha gösteren Çelik-İş Sendikamızdan razı olsun. Allah, yaptığınız hayrı kabul etsin, Allah, gönderdiğimiz lokumdan tadan her bir kardeşimin nefesini, gücünü, kuvvetini, çevikliğini, kahramanlığını arttırsın. Bizim Karabük’ten yapacağımız ve yapmamız gereken her türlü davranış için her zaman hazır olduğunuzu da biliyorum, sizlerle gurur duyuyorum."

Dua ve kurban kesilmesinin ardından 8 bin kutu lokum yüklü araç, off - road araçlarının oluşturduğu eskort ile Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Törene Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve KARDEMİR işçileri katıldı.

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Çelik-İş Sendikası işçi Kardemir Zeytin Dalı Harekatı

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