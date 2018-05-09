"Emekçiye de ikramiye verilmesi lazım"

SİİRT (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Emekliye ikramiye verildi, çalışana da verilmesi lazım. Emekliye verildi, emekçiye de verilmesi lazım. Belki bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde iyi şeyler de olabilir diye düşünüyorum." dedi.

BEM-BİR-SEN Siirt Şube Başkanlığı tarafından Siirt Belediyesi çalışanları ile düzenlenen dayanışma gecesinde konuşan Turbay, Memur-Sen konfederasyonu ve üye sendikalarına bağlı çalışanların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Emekliye verilen her bayram öncesi ikramiyenin çalışana da verilmesi için gayret gösterdiklerine işaret eden Turbay, şöyle devam etti:

"Belki farklı şeyler ilerleyen günlerde olabilir. Emekliye ikramiye verildi, çalışana da verilmesi lazım. Emekliye verildi, emekçiye de verilmesi lazım. Belki bunlarla ilgili de ilerleyen günlerde iyi şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil ama biz sizlerin adına orada gerçekten mücadele ediyoruz. Her zaman sizlerin hak ve menfaatlerini korumak için gayret ediyoruz. Elimizden gelen gayreti sizler için gösteriyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."