HABER

Emekli aylığı için annesinin ölümünü 22 yıl sakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Fransa'nın Marsilya kentinde 76 yaşındaki kadının, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı

PARİS (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde 76 yaşındaki kadının, annesinin ölümünü gizleyip 22 yıl boyunca emekli maaşını almaya devam ettiği belirlendi.

La Provence gazetesinde yer alan habere göre, 1993 yılında ölen bir kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı kaydedildi.

Haberde, aylık 613 avro emekli maaşı alan kadının ölüm bildiriminin yapılmadığı ve Ağustos 2015'e kadar yaklaşık 162 bin avro maaşın kızı tarafından çekildiği belirtildi. Emeklilik kasası yetkililerinin uzun yıllar boyunca etkileşimde bulunmayan yaşlı kadını kontrol amacıyla evine görevli gönderdiği ifade edilen haberde, 2015 yılında 101 yaşında olması gereken yaşlı kadına ilişkin kontrol sırasında yurt dışında olduğu bilgisinin verildiği, şüphelenilmesi üzerine ayrıntılı soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

Annesinin emekli maaşını banka hesabından almaya devam eden 76 yaşındaki kadının, soruşturmanın ilerlemesi sonucu yolsuzluğun ortaya çıkacağını anladığı ve 2016'da ölen bir başka yakınının ölüm bildirimi üzerinde değişiklik yaparak annesinin adını yazdığı öğrenildi. Bu durumu da fark eden yetkililerin polise ihbarda bulunması üzerine yaşlı kadının gözaltına alındığı ve yolsuzluk, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Fransa'da son dönemde emeklilik ve ölüm bildiriminde bulunmamak gibi konularda işlenen suçlarda artış olduğu bildiriliyor.

Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
OHAL yeniden Meclis'e geliyorOHAL yeniden Meclis'e geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik maaşı Fransa Marsilya Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.