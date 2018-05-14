Emekli Büyükelçi Fenmen'in vefatı

İSTANBUL (AA) - Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle 95 yaşında hayatını kaybeden Emekli Büyükelçi Şefik Fenmen'in cenaze namazı Zincirlikuyu Camisi'nde kılındı.
İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine Fenmen'in yakınları ve sevenleri katıldı.
Fenmen'in torunu Selin Kuyaş, dedesi Şefik Fenmen'in Türkiye'nin çok önemli emekli Büyükelçilerinin başında geldiğini söyledi.
Kuyaş, Fenmen'in Dışişleri Bakanlığında çok büyük hizmetleri bulunan değerli biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bize çok büyük katkısı oldu. Çünkü kendisi sadece koleksiyoner değil tarih profesörleriyle bize büyük dersler vererek klasik müzikten sanata birçok konuda bizi aydınlatan, güncel konuları takip etmeye sebep olan, gerek politik gerek güncel haberler konusunda her gün bizimle güzel konuşmalar hazırlayıp paylaşan hayatımızın en değerli, en büyük insanıydı."
Fenmen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Emekli Büyükelçi Şefik Fenmen'in naaşı, yarın Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazını müteakip, Cebeci Asri Mezarlığı'nda eşi Perihan Fenmen'in yanına defnedilecek.
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