Emekli çift konsere gelenleri oynadıkları zeybekle coşturdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, emeklilerin korosunda emekli çift oynadığı Kerimoğlu zeybeği ile geceye ayrı bir renk kattı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezinde, Zeki Selçuk’un şefliğini yaptığı koronun konserini yaklaşık 300 kişi izledi. Koro, birbirinden güzel türküleri büyük bir başarı ile seslendirirken, geceye emekli öğretmen çift Süleyman Yavaş ve eşi Ümmühan Yavaş damga vurdu. Çiftin sahnede oynadıkları Kerimoğlu zeybeği hayran bıraktı.

Zeybek oynayan Süleyman Yavaş ve eşi Ümmühan Yavaş, Ege yöresi oyunu olan zeybeği çok sevdiklerini anlattı. İlk defa oğlunun düğününde oynadığını anlatan Süleyman Yavaş, "Zeybek bizim işimiz. Geçen sene oğlumun düğününde oynadım. Burada oynamaktan da çok büyük keyif aldım. Herkesin keyif almasından bizlerde çok mutlu olduk. İyi ki zeybekler var. İyi ki Türk toplumu bu işlere değer veriyor" dedi.

Ümmühan Yavaş da, "Egeli zeybek oynar. Zeybeksiz yapamayız. Davulun önünde her zaman oynarız. Bugün de burada oynadık. Zevk alarak oynadık" diye konuştu.

Disk Emekli-Sen Şube Başkanı Akın Oktay Akkaya ise, "Salonda müthiş bir izdiham vardı. Bütün konuklara teşekkür ediyorum. Bu sendikamızın ilk konseri oluyor. Bu koronun hepsi emeklilerden oluşmaktadır. Özellikle koro şefimiz Zeki beye çok teşekkür ediyoruz. Kendisi müzik öğretmeni. Bu arada Süleyman beye ve eşi Ümmühan hanıma çok teşekkür ediyorum. Kerimoğlu zeybeğini çok güzel oynayarak gecemize renk kattılar. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu koro başka yerlerde de konser verebilir" şeklinde konuştu.