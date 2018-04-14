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Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Aydın'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile eski 5 polis gözaltına alındı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile KHK ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Adreslerindeki dijital verilerine el konulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Aydın Emniyet FETÖ gözaltı operasyon

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