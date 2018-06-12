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Emekli generallerden 24 Haziran seçimleri öncesinde Kandil harekatı tepkisi: Göstermelik olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Hükümetin 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Kandil'e harekat söylemini, Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz değerlendirdi.

Emekli generallerden 24 Haziran seçimleri öncesinde Kandil harekatı tepkisi: Göstermelik olur

PKK operasyonları kapsamında Kandil Dağı’na yönelik her an harekat yapılabileceği yönünde AKP’li yetkililerin açıklamalarını emekli generaller değerlendirdi. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin , bölgeye bilindik anlamda bir operasyonun yapılamayacağını dile getirdi. Bu harekatın Afrin’e yapıldığı gibi bir süpürme harekatı olamayacağını, bunun için ciddi bir askeri güç gerekeceğini kaydeden Pekin, Irak’ın kuzeyinde operasyon yürüten mevcut birliğin bir tugay olduğunu kaydetti. Pekin, “Kandil çok geniş bir bölge. Nokta olarak belli değilse harekat olmaz. Önceden yerleri belirlenir, istihbarat yapılır, nokta olarak hava hücum harekatı yapılır. Birlikler helikopterle indirilir. Kandil’e harekat için yakınında olmak lazım. O zaman da bölgede kimse kalmaz. Afrin gibi mevzi kazıp burayı savunmazlar. Yapılacak harekat çok sembolik bir şey olabilir” dedi.

EMEKLİ TÜMGENERAL YAVUZ: SEÇİMLE BAĞLANTISI AÇIK

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, Kandil’e harekâtın iyi bir şey olduğunu ancak kara harekâtının kolay olmadığını söyledi. Bölgenin geniş olduğunu, lojistik sağlamanın oldukça zor olduğunu belirten Yavuz, “Bu dönemde Kandil’e harekat yapmanın seçimle bağlantısı aşikar. Etkili olursa çok iyi bir şey. Psikolojik boyut hariç, yeterli etkiyi yaratabileceği de şüpheli” dedi. (Cumhuriyet)

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