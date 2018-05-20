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Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ uyarısı geldi. FETÖ ile mücadelede öne çıkan isimlerden biri olan Üçok, 'Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız' dedi.

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ’yle mücadelede öne çıkan isimlerden emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarıda bulundu.

“FETÖ ile mücadelede gelinen aşama tam bir hayal kırıklığıdır” diyen Ahmet Zeki Üçok, “En samimi duygularımla sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum, her gün TSK'de yüzlerce terör örgütü üyesi tutuklanırken, diğer kurumlarda ve Bakanlıklar'da tek bir FETÖ üyesinin tespit edilemiyor olması sonun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:

ucok-tweet

Ahmet Zeki Üçok, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında bir de liste yayınladı. Üçok, listeye ilişkin “Sn Cumhurbaşkanı FETÖ ile kimler mücadele ediyor diye dönüp arkasına baktığında, sadece 150 civarında savcı ve 1500 civarında polis görecektir. Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki FETÖ ile mücadelenin içler acısı hali başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm halkımızın dikkatine sunulur” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Zeki Üçok FETÖ Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fetoş ile mücadele sadece 15 yemmuzda ölenlerin gözleri boyansın diye mücadele ediyorlar görüntüsünü verip halk kandırılıyor. Temizliğe önce kendi kapının önünden başlayıp; sırasıyla sokak, mahalle, köy, ilçe, şehir ve tüm ülke temizlenir. Solcuları içeriye fetocu diye alıyorlar. Bu milleti keriz yerine koymayı bıraksınlar artık. Bu iş böyle giderse bunların işi TAMAM.
15 Temmuz Darbesi TSK'nın içindeki çürüklerden çıktı. Üçok'un uyarması için enaz Erdoğan kadar olması gerekir.
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