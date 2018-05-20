Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ’yle mücadelede öne çıkan isimlerden emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarıda bulundu.
“FETÖ ile mücadelede gelinen aşama tam bir hayal kırıklığıdır” diyen Ahmet Zeki Üçok, “En samimi duygularımla sayın Cumhurbaşkanını uyarıyorum, her gün TSK'de yüzlerce terör örgütü üyesi tutuklanırken, diğer kurumlarda ve Bakanlıklar'da tek bir FETÖ üyesinin tespit edilemiyor olması sonun başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.
İşte o mesaj:
Ahmet Zeki Üçok, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında bir de liste yayınladı. Üçok, listeye ilişkin “Sn Cumhurbaşkanı FETÖ ile kimler mücadele ediyor diye dönüp arkasına baktığında, sadece 150 civarında savcı ve 1500 civarında polis görecektir. Bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki FETÖ ile mücadelenin içler acısı hali başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm halkımızın dikkatine sunulur” notunu düştü.
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