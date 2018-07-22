"Emekli hekim maaşlarına 500-600 liralık artışı sağladık"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Memur-Sen ailesi olarak Allah'a hamdolsun taban aylığa zam olmak üzere özel hizmet tazminatı yansıtma oranıyla birlikte ortalama emekli hekimlerin maaşlarına 500-600 liralık artışı sağladık." dedi.

Memiş, sendikanın Konya Şubesince bir otelde düzenlenen toplantıda, yıpranma hakkının Sağlık-Sen'in en önemli taleplerinden biri olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mayıs 2014'te programda, sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözü verdiğini hatırlatan Memiş, "Hemen orada düzenlemenin hayata geçmesi için üst düzey yetkililere talimat vermişti. Ancak ne yazık ki 4 yılı aşkın süredir hantal bürokrasiyi aşabilmek mümkün olmamıştır. Yıpranma payının, yeni dönemdeki ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur." diye konuştu.

Memiş, yıpranma payının geçmişe dönük olarak da verilmesi için mücadele vereceklerini belirterek 3600 ek göstergenin de çözülmeyi beklediğini aktardı.