Emekli Jandarma Tuğgeneral Tümerkan son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Vefat eden emekli Jandarma Tuğgeneral Ahmet Sami Tümerkan, memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün 87 yaşında vefat eden Tümerkan için Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Tümerkan'ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcısı Fethiye Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile askerler ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesi Tümerkan'ın eşi Mualla Tümerkan ile çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Emekli Tuğgeneral Tümerkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
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