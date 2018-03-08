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Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Emekli olduktan sonra açtığı restoranda 50’den fazla kadınla beraber çalışan Ayten Çetin, Uludağ Üniversitesi’nde ’Değişen Dünyada Kadın Sempozyumu’na katılarak, tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı.Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi tarafından Prof.

Emekli olduktan sonra açtığı restoranda 50’den fazla kadınla beraber çalışan Ayten Çetin, Uludağ Üniversitesi’nde ’Değişen Dünyada Kadın Sempozyumu’na katılarak, tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı.
Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Küçük Salonu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirilen ’Değişen Dünyada Kadın Sempozyumu’na katılan Ayten Çetin, üniversiteli gençlerle tecrübelerini paylaştı.
Emekli öğretmen Ayten Çetin, Eskişehir’de açtığı Ayten Usta isimli restoranının kısa sürede büyüyerek 50’den fazla kadına istihdam sağladığını belirtti. Çetin, “Emekli olduktan sonra kendi ismimi vererek restoran kurdum, geleneksel yemekleri yapıp menümüze dahil ediyoruz. Ayten Usta’nın ayrıca bir özelliği çalışanlarının yüzde 80’inin kadın olması. Ufak dükkandan aynı anda 400 kişiye yemek verebilecek bir yere dönüştük. Restoranda kadınların elinin dokunduğu yemekler müşterilere servis ediliyor. İşletmemizde 67 çalışanımız var, bunlardan sadece 8 tanesi erkek, geri kalanları kadınlar. Kadın işletmesi olmasından mutluyuz. Bize çalışmak için mücaraat edenlerde önceliği kadınlara veriyoruz. Kadınlarımızla birlikte mutfakta çalışmak daha verimli oluyor. Sadece kadınların olduğu bir mutfak çalışmak için daha rahat oluyor” dedi.
Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi tarafından tertiplenen sempozyumda, Aydın’da incir cipsi üreten Semra Ünal ile Bursa Süslü Kadınlar Bisiklet Topluluğu kurucusu Sümeyra Altan da kendi hikayelerini anlattı.

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

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Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
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Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
3 / 7

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
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Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
5 / 7

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
6 / 7

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
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Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor

Emekli kadın öğretmen, açtığı restoranda 50 kadın çalıştırıyor
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