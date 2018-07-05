Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!

TÜİK'in açıkladığı yeni enflasyon rakamlarına göre emekli maaşına zam geliyor. SSK Bağ-kur ve tarım emeklilerinin maaşına Temmuz ayında yüzde 9.17 zam gelecek. Peki bu durumda emekli maaşı ne kadar olacak. Ek ödeme tutarı ve zamla birlikte emeklililer ne kadar maaş alacaklar? İşte yeni emekli maaşı miktarları...









EK ÖDEMELER DE ARTTI

Emeklilerin Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamları ile ek ödemeleri de artıyor. Vergi iadesi yerine emeklilere, her ay maaşıyla birlikte verilen ek ödemeler de zamlarla yükseliyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikte 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 270 lira 74 kuruşa yükseldi. Haziran'da 2 bin 500 lira net maaş alan kişinin aylığı ise zamla 2 bin 729 lira 25 kuruşa, ek ödemesi de 109 lira 17 kuruşa çıktı. Ele geçen maaşı ise 2 bin 838 lira 42 kuruşa yükseldi. Net maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten görülebiliyor.

E-devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altındaki 4A, 4B ve 4C emekli aylığı bilgisi kısımlarından emekli maaşınızla ilgili detaylara erişebilirsiniz.

