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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Merak edilen bu soruya yanıtı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Kurban Bayramı'nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmesi nedeniyle emekliler bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediyorlardı. Çalışma Bakanı, Bağkur ve SSK ile Emekli Sandığı emeklilerine ikramiyesi için "10 milyar TL ödeme yapılacak" diyerek tarih verdi. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödecenek?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesi yatırılması beklenen emeklilere bayram ikramiyesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarih verdi. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak toplam ödemenin 10 milyar TL olduğu açıklandı. Bakan, aynı zamanda emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına kesin tarih verdi. İşte detaylar...

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesine dair açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödenecek" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Birden fazla dosyadan aylık alanlara tek bir ikramiye ödenecek

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
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