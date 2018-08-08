Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesi yatırılması beklenen emeklilere bayram ikramiyesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarih verdi. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak toplam ödemenin 10 milyar TL olduğu açıklandı. Bakan, aynı zamanda emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına kesin tarih verdi. İşte detaylar...
Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesine dair açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödenecek" dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."
Birden fazla dosyadan aylık alanlara tek bir ikramiye ödenecek
Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."
Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum