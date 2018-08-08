Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme tarihini Çalışma Bakanı açıkladı!

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesi yatırılması beklenen emeklilere bayram ikramiyesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarih verdi. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak toplam ödemenin 10 milyar TL olduğu açıklandı. Bakan, aynı zamanda emekli maaşı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorularına kesin tarih verdi. İşte detaylar...

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesine dair açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödenecek" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."