Emekli öğretmeni FETÖ yalanıyla dolandırılmaktan kızı kurtardı

Adana'da emekli öğretmen, dolandırılmaktan kızı sayesinde kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Selma Parlak Gümüş’ü telefonla arayan dolandırıcılar, kaybolan kimliğinin terör örgütü FETÖ/PDY’nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduğunu söyledi.
Zanlıların, emekli öğretmeni kandırarak banka hesabındaki paranın miktarını öğrenmeye çalıştıkları sırada durumu fark eden Gümüş’ün kızı, telefon görüşmesine müdahalede bulundu.
Bunun üzerine şüpheliler, hakaret ederek telefonu kapattı.
Polise ihbarda bulunan Gümüş, bankaya giderek hesabındaki parayı kontrol etti.
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