Emekli olan Vali Necati Şentürk, davullu-zurnalı kortejle helallik istedi

Emekliliğini isteyen Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Ahi Stadında oynanan Kırşehir Belediyespor-Yeniçağ Spor maçı öncesinde Türk Devletlerini simgeleyen bayraklar ve davullu kortejle taraftardan helallik istedi.
Makam arabası ile stada gelen Vali Şentürk, stat girişinde eline Türk Bayrağı ve Kırşehir Belediyespor bayrağını alarak kortej eşliğinde taraftardan helallik istedi.
Kortejle statta bir tur atan Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, "Hep söyledim ’bir vali baba bu vatana kurban olsun’dedi.
Vali Necati Şentürk açıklamasında, "Vali baba bu bayrağa kurban olsun. Vali Baba bu ezana kurban olsun. Vali baba Türk milletine kurban olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimize zeval vermesin. Devletimiz-milletimiz var olsun. Ordularımız 3 kıta da muzaffer olsun inşallah. Cumhurbaşkanımızın, ordu komutanlarımızın Genel Kurmay Başkanlarımızın talimatıyla inşallah ordularımız Afrin’den sağ salim dönsün. Dünyada bizi bekleyen bütün mazlum milletlere de inşallah, yardım etmiş oluruz. Bu vesile ile de Allah’a ısmarladık diyorum"diye konuştu.
Kırşehir Valisi Necati Şentürk, davullu zurnalı kortejine Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin’de yürüyerek eşlik etti. Belediyespor takımı üzerinde Vali’nin resmi olan pankartla sahaya çıktı.
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