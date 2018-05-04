HABER

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kanada'da bir kişiye emekliliğinin ilk gününde 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı

Kanada'da bir kişi, emekli olduğu gün lotodan büyük ikramiye kazandı.

BBC'nin haberine göre, Vancouverlı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan'da 1,5 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

Haberde, 28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.

İkramiyeyle Çin'e seyahat etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşı ve mesleği konusunda bilgi veremeyeceğini açıkladı.

Erdoğan, sürpriz ismi kabul ettiErdoğan, sürpriz ismi kabul etti
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim?
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Loto

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.