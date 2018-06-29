Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Muhammet Yıldırım (57), prim borcunu ödeyip emekli olmak için zarfla yanına aldığı 27 bin 200 lirayı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, "Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise gözyaşı döktü.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti. Yıldırım 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım'ı sağlık merkezine götürdü. Muhammet Yıldırım, yolda, paranın olduğu zarfı, arka koltukta oturan eşine verdi. Eşi sağlık merkezinin önünde inerken, kucağında bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım'da olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü, ancak parayı bulamadı.