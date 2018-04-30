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Emekli Oramiral Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Örnek'in cenazesi, Levent’teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlandı.

Örnek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde, emekli Oramiral Özden Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Orgeneraller Ergin Saygun, Hasan Iğsız, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Binbaşı Levent Bektaş, sunucu Erkan Yolaç ve çok sayıda muvazzaf asker katıldı.

Özden Örnek'in tabutu, ikindi vakti kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Örnek'in cenazesi götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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