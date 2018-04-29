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Emekli Oramiral Özden Örnek vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

Emekli Oramiral Özden Örnek vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Koç Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören Örnek, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

- Özden Örnek'in öz geçmişi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Özden Örnek, 1943 yılında İzmit'te doğdu.

Deniz Lisesi'ni bitiren, Deniz Harp Okulu'ndan 1962 yılında asteğmen olarak mezun olan Örnek, 1964'te dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak donanmaya katıldı.

Donanma Komutanlığı'na bağlı çeşitli gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Oramiral Örnek, 1967-1969 yılları arasında ABD'de işletme dalında lisansüstü öğrenimini tamamladı ve 1975'te Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu.

1977-1978 yılları arasında İskenderun Muhribi 2. Komutanlığı, 1978 yılında Harp Filosu Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü, 1978-1980 yılları arasında Donanma Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1980-1981 yılları arasında Adatepe Muhribi Komutanlığı görevlerini yerine getiren Örnek, 1982 yılında ABD Deniz Komuta Koleji'ni bitirdi.

Örnek, 1982'de albay rütbesine terfi ederek 1982-1984 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü, 1984-1986 yılları arasında Washington Deniz Ataşeliği, 1986-1987 yılları arasında 1. Hücumbot Filotillası Komodorluğu ve 1987-1988 yılları arasında 2. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerinde bulundu.

Emekli Oramiral Örnek, 1988'de tuğamiralliğe terfi ederek 1988-1989 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 1989-1990 yılları arasında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

1990 yılında atandığı Güney Avrupa Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevindeyken 1992 yılında tümamiralliğe terfi eden Örnek, bu rütbe ile 1992-1993 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 1994-1995 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu, emekli Oramiral Örnek, 1996 yılında koramiralliğe terfi etti.

Örnek, 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevlerini deruhte ettikten sonra 2001 yılında oramiralliğe atandı.

2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini ifa eden Oramiral Örnek, 28 Ağustos 2003'ten itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yerine getirdikten sonra 26 Ağustos 2005'te emekliye ayrıldı.

Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.

Tolga ve Burak isimli iki oğlu olan Örnek, Sevil Örnek ile evliydi. Örnek'in oğlu Burak Örnek, kanser hastalığı nedeniyle ocak ayında hayatını kaybetmişti.

- Balyoz'dan beraat etmişti

Emekli Oramiral Özden Örnek, 2007 yılının Mart ayında Nokta dergisinde yayımlanan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" nedeniyle soruşturma geçirmişti.

Özden Örnek, "Balyoz Planı" davasında, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmıştı. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onanmıştı. Örnek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmişti. Örnek, bu dava kapsamında, 41 ay cezaevinde kalmıştı. Yüksek Mahkeme'nin yeniden yargılama kararı sonrasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Örnek hakkında beraat kararı vermişti.

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