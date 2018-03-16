HABER

Emekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi.

Emekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyareti

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi.
TEMPÖHDER Başkanı Uğur Yenen ve beraberindeki emekli, gazi ve şehit yakınlarından oluşan 153 kişilik heyet, 'Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki kardeşlerimize selam olsun' sloganıyla üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı otobüsle, önce Suriye sınırındaki Kilis Gülbaba Sınır Karakolu'nu, ardından da İslahiye'de bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti. Müşterek Görev Merkezi'nde yanlarında getirdikleri 7 kurbanı keserek şehitler ve Afrin operasyonunun zaferle sonuçlanması için dua eden heyet, meslektaşlarıyla sohbet ederek geçmişte yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.
2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker'in kız kardeşi Hatice Şeker, "Askerimize, polisimize her zaman destek olduğumuzu belirtmek için geldik. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Her zaman arkalarındayız" dedi.
İhtiyaç halinde göreve hazır olduklarını ifade eden 2000 yılında Şırnak’ta görev yaparken yaralanarak gazi polis özel harekatçı Yavuz Aksu ise "Vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerimize moral ve destek vermek için buraya gelerek aralarına katılarak onlara arkalarında ruhen de olsa bizlerin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye hazır oldukları bilincini daha derinden işlemek için buradayız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Emekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyaretiEmekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyaretiEmekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyaretiEmekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyareti

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Yılmaz'dan 'ikili eğitim' açıklaması: Kaldıracağız

Bakan Yılmaz'dan 'ikili eğitim' açıklaması: Kaldıracağız

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.