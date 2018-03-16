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Emekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi. TEMPÖHDER Başkanı Uğur Yenen ve beraberindeki emekli, gazi ve şehit yakınlarından oluşan 153 kişilik heyet, 'Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki kardeşlerimize selam olsun' sloganıyla üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı otobüsle, önce Suriye sınırındaki Kilis Gülbaba Sınır Karakolu'nu, ardından da İslahiye'de bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti. Müşterek Görev Merkezi'nde yanlarında getirdikleri 7 kurbanı keserek şehitler ve Afrin operasyonunun zaferle sonuçlanması için dua eden heyet, meslektaşlarıyla sohbet ederek geçmişte yaşadıkları tecrübeleri paylaştı. 2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker'in kız kardeşi Hatice Şeker, "Askerimize, polisimize her zaman destek olduğumuzu belirtmek için geldik. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Her zaman arkalarındayız" dedi. İhtiyaç halinde göreve hazır olduklarını ifade eden 2000 yılında Şırnak’ta görev yaparken yaralanarak gazi polis özel harekatçı Yavuz Aksu ise "Vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerimize moral ve destek vermek için buraya gelerek aralarına katılarak onlara arkalarında ruhen de olsa bizlerin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye hazır oldukları bilincini daha derinden işlemek için buradayız" diye konuştu.

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