Emekli polis kaligrafi sanatında usta oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da emekli polis memuru Rıza Mahmutoğlu, güzel yazma sanatı 'kaligrafi'de kendini geliştirip hem yurtiçinden hem de yurtdışından siparişler almaya başladı.
Manisa'da yaşayan Rıza Mahmutoğlu, emekli olduktan sonra kaligrafi sanatına ilgi duymaya başladı. Kurslara giderek, bu sanatı öğrendi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Molla Şaban Camii'nin bahçesinde kaligrafi sanatına yönelik eserler yapıp, satan emekli polis memuru Mahmutoğlu'nun ortaya çıkardığı eserler sanatseverlerin ilgisini çekti. Mahmutoğlu, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da siparişler almaya başladı. Bugüne kadar birçok kişiye eğitim verdiğini ancak herhangi bir kurs ücreti almadığını ifade eden Mahmutoğlu yeni kursiyer bulamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Rıza Mahmutoğlu, "Polislikten emekli olduktan sonra bu sanata yöneldim. Kaligrafi ve hat sanatına karşı sempatim var, seviyorum. Emekli olduktan sonra başladım önceden de yazıyordum. Devamlı uğraşıyordum emekli olduktan sonra da profesyonel olarak çalışmalara başladım. Yurt içerisinde sergilere katıldım. Hediyelik eşya üzerinde kaligrafi olarak, gravürle, yağlı boya değişik eserler yapıyorum. Bunları yaparken kaligrafi kalemleri kullanıyoruz" diye konuştu.
Özel sipariş de aldığını dile getiren Rıza Mahmutoğlu, "Tuğra çalışmaları oldukça ilgi gördü. Hatta öyle oldu ki yurt dışına çalıştık. Tuğra için yurt dışına çok sipariş oldu. Birisi buradan ABD'ye hediye olarak götürmüştü. Oradan siparişler gelmeye başladı. Tuğraya değer veriyorlar. Özellikle gelin ve damadın ismini düğün hediyesi olarak yazdıranlar da çok" dedi. Cam bardak, tabak, gravür gibi istenilen pek çok eşya üzerine kaligrafi sanatıyla yaptığı eserleri Mahmutoğlu, türüne göre 5 ile 150 liradan satışa sunuyor. Rıza Mahmutoğlu'ndan kaligrafi sanatını öğrenen Sevda Çakmer de sabırla bu sanatı yaptığını anlattı.
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması
İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum