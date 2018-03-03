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Emekli polis, yanan araçta yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, emekli polis memuru İlhami Terzioğlu, Manyas-Bandırma karayolunda menfeze düşerek yanan otomobilden çıkamayarak hayatını kaybetti.

Emekli polis, yanan araçta yaşamını yitirdi

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)- BALIKESİR’de, emekli polis memuru İlhami Terzioğlu, Manyas-Bandırma karayolunda menfeze düşerek yanan otomobilden çıkamayarak hayatını kaybetti.
Manyas ilçesi kırsal Haydar Mahallesi’ne gitmekte olan İlhami Terzioğlu yönetimindeki 16 EZ 108 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun 1’inci kilometresinde çevre yolunun başladığı kavşağa girmeden önce menfeze düştü. Ters dönen otmobil alev alarak yanmaya başladı. Kapılarının kilitlendiği belirtilen otomobilden çıkamayan sürücü Terzioğlu, yanan aracında yaşamını yitirdi. Terzioğlu'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Emekli polis, yanan araçta yaşamını yitirdi

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