HABER

Emekli polisin otomobilinden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- İstanbul'dan Adana'ya arsa satın almaya gelen emekli polisinin otomobilinde bıraktığı 13 bin lirası çalındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İstanbul'dan kente arsa satın almaya gelen emekli polisinin otomobilinde bıraktığı 13 bin lirası çalındı.

Türk Ocağı Mahallesi'nde emekli polis Pektaş Ganidağlı'nın park halindeki 01 BRA 89 plakalı otomobilinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hırsızlık yapıldı.

Camı kırılan aracın içindeki 13 bin lira çalındı.

Durumu fark eden Ganidağlı'nın haber verdiği polis ekipleri, otomobilde inceleme yaptı.

Emekli polisin, İstanbul'dan kente arsa satın almak için geldiği, ödeme yapacağı paranın bir kısmını aracında bıraktığı öğrenildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

Diğer Haberler
Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Türkiye'yi Afrin'de neler bekliyor? İşte terör örgütü YPG'nin elindeki silahlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

‘Tatilde Atölye’ Hem Eğlendirecek Hem Öğretecek

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Yarıyıl tatili başladı havalimanları doldu taştı!

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.