Emekli polisin otomobilinden hırsızlık

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İstanbul'dan kente arsa satın almaya gelen emekli polisinin otomobilinde bıraktığı 13 bin lirası çalındı.
Türk Ocağı Mahallesi'nde emekli polis Pektaş Ganidağlı'nın park halindeki 01 BRA 89 plakalı otomobilinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce hırsızlık yapıldı.
Camı kırılan aracın içindeki 13 bin lira çalındı.
Durumu fark eden Ganidağlı'nın haber verdiği polis ekipleri, otomobilde inceleme yaptı.
Emekli polisin, İstanbul'dan kente arsa satın almak için geldiği, ödeme yapacağı paranın bir kısmını aracında bıraktığı öğrenildi.
(AA)
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