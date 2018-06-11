Emekli tuğgeneral hakkındaki iddianame kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Celal Başoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı emekli Tuğgeneral Başoğlu hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Başoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişimindeki sözde "sıkı yönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülen Başoğlu, 25 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
16 Temmuz 2016 sabahı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından ifadesi alınan Celal Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir süre sonra emekli olmuştu.
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