Emekli Vaiz Ali Ramazan Dinç Gönüllü Askerliğe Başvurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatının zaferle sonuçlanması için emekli vaiz Ali Ramazan Dinç, askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Vaaz ve nasihatlerinde ’Kahraman Ordumuza muzafferiyetler’ dileyen Yahyalılı Ali Ramazan Dinç, Cuma namazı sonrasında Yahyalı Askerlik Şubesine giderek Afrine gitmek üzere gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulundu. "Kahraman ordumuza maddi manevi desteklerimiz yanında dualarımızla, gönlümüzle ve cismimizle de yanındayız" mesajını vererek yapılan mücadelenin önemine dikkat çeken 63 yaşındaki Ali Ramazan Dinç, gönüllü olarak Afrin’deki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla askerlik başvurusu yaptığını belirtti.