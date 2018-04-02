Emekli Vali Aydoğan vefat etti

Emekli Merkez Valisi Kadir Aydoğan hayatını kaybetti.
Kadir Aydoğan, memleketi Amasya’da valilik binası önünde düzenlenen tören sonrası İstasyon Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Aydoğan’ın yakınları, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Vali Varol, “41 yılı aşkın bir süredir ülkemizin çeşitli illerinde kaymakam ve vali olarak hizmet veren meslek büyüğümüzü saygıyla anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.
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