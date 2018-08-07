HABER

Emeklilerden "aylıklar da erken ödensin" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ikramiyesinin 16 ve 17 Ağustos'ta ödenecek olmasından memnuniyet duyan emekliler, bayrama denk gelecek emekli aylıklarının da erken ödenmesini talep etti - TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün: - "Talep ve beklentimiz, emeklilerimizin bayrama denk gelen ağustos ayı aylıklarının bayramdan en az birkaç gün önce ödenmesi. Bayram ikramiyesi konusunda olumlu tavır sergileyen hükümetimizin bu konuda da sevindirici haber vereceğine inanıyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Kurban Bayramı ikramiyesinin 16 ve 17 Ağustos'ta ödenmesinden memnuniyet duyan emekliler, bayrama denk gelecek emekli aylıklarının da erken ödenmesini talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilere 16 ve 17 Ağustos'ta ödeneceğini anımsattı.

Birçok emeklinin bayram alışverişi yapmak ve kurban almak için ikramiyeden gelecek parayı merakla beklediğini belirten Ergün, ödeme tarihlerinin erkenden açıklanmasını bu konudaki merakı gidermek açısından olumlu bulduklarını söyledi.
\

- 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibini kapsıyor

Bayram ikramiyesindeki olumlu yaklaşımın emekli aylıkları konusunda da sergilenmesini beklediklerini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak hem süre olarak uzun hem de kurban vecibesinden dolayı biraz daha masraflı. Son günlerde çok sayıda emeklimiz derneğimizi arayıp, bayram ikramiyesinin ve aylıklarının ne zaman ödeneceğini soruyordu. Bu soru ikramiye açısından bugün itibariyle açıklığa kavuştu. Şimdi sırada emeklilerimizin bayrama denk gelen ağustos ayı aylıklarının ne zaman ödeneceğine geldi. Bu konuda talep ve beklentimiz, emeklilerimizin bayrama denk gelen ağustos aylıklarının bayramdan en az birkaç gün önce ödenmesi. Bayram ikramiyesi konusunda olumlu tavır sergileyen hükümetimizin bu konuda da sevindirici haber vereceğine inanıyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilere 16 ve 17 Ağustos'ta ödeneceğini, bu kapsamda 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi verileceğini duyurmuştu.

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Kanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyorKanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyor
Elmalı'da selin yaraları sarılıyorElmalı'da selin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.