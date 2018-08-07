ÖZCAN YILDIRIM - Kurban Bayramı ikramiyesinin 16 ve 17 Ağustos'ta ödenmesinden memnuniyet duyan emekliler, bayrama denk gelecek emekli aylıklarının da erken ödenmesini talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilere 16 ve 17 Ağustos'ta ödeneceğini anımsattı.

Birçok emeklinin bayram alışverişi yapmak ve kurban almak için ikramiyeden gelecek parayı merakla beklediğini belirten Ergün, ödeme tarihlerinin erkenden açıklanmasını bu konudaki merakı gidermek açısından olumlu bulduklarını söyledi.

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- 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibini kapsıyor

Bayram ikramiyesindeki olumlu yaklaşımın emekli aylıkları konusunda da sergilenmesini beklediklerini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak hem süre olarak uzun hem de kurban vecibesinden dolayı biraz daha masraflı. Son günlerde çok sayıda emeklimiz derneğimizi arayıp, bayram ikramiyesinin ve aylıklarının ne zaman ödeneceğini soruyordu. Bu soru ikramiye açısından bugün itibariyle açıklığa kavuştu. Şimdi sırada emeklilerimizin bayrama denk gelen ağustos ayı aylıklarının ne zaman ödeneceğine geldi. Bu konuda talep ve beklentimiz, emeklilerimizin bayrama denk gelen ağustos aylıklarının bayramdan en az birkaç gün önce ödenmesi. Bayram ikramiyesi konusunda olumlu tavır sergileyen hükümetimizin bu konuda da sevindirici haber vereceğine inanıyoruz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilere 16 ve 17 Ağustos'ta ödeneceğini, bu kapsamda 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi verileceğini duyurmuştu.

