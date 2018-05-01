HABER

Emeklilerden bayram ikramiyesi teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

TÜED Genel Başkanı Ergün: - "Gerek banka promosyonu gerekse bayram ikramiyesi düşük aylık alan emeklilerimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükmetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi kendilerine bin lira ikramiye verilecek olması dolayısıyla hükümete teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere ikramiye verilmesi yönünde talepleri bulunduğunu hatırlattı.

Derneğin Başkanlar Kurulu sonuç bildirgelerinde bu talebi sürekli yinelediklerine işaret eden Ergün, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesi müjdesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Ergün, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun hatırlanacağı üzere emekliye aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi de yine derneğimizin ilk defa gündeme getirdiği bir talepti. Sesimize kulak veren, taleplerimizi dikkate alan hükümetimiz, o talebimizi de geçen yıl hayata geçirmişti. Gerek banka promosyonu gerekse bayram ikramiyesi düşük aylık alan emeklilerimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükümetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz."

- "Kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa Allah ondan razı olsun"

Ergün, üç ayda bir ödenen "65 yaş aylığı"nın 266 liradan 500 liraya yükseltilmesinin de memnuniyet verici olduğunu dile getirerek yaklaşık iki katlık bu artışın hiçbir gelire sahip olmayan yaklaşık 600 bin yaşlıya iyi bir gelir olacağını söyledi.

Bağ-Kur prim borcu olan sigortalılara sağlık hizmeti verilmesini, Bağ-Kur kapsamında iş yeri açmış olanların geçmişten kalan sosyal güvenlik destek prim borçlarının silinmesini olumlu bulduklarını aktaran Ergün, atılan bu adımlara emeklerin sağlık hizmetlerindeki katkı paylarından muaf tutulması ile yüzde 4-5 olan ek ödeme oranları yüzde 8-9'a yükselmesinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜED'in Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleriyle emeklilerin hak ve hukukunu korumak ve geliştirmek için yorulmadan çalıştığını kaydeden Ergün, "Derneğimiz bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Üyelerimizden aldığımız güçle taleplerimizi dile getiriyoruz. Bu taleplerimiz karşılandıkça da memnun oluyoruz. Her kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa Allah ondan razı olsun." dedi.

CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekliye ikramiye TÜED TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün Türkiye Emekliler Derneği

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.