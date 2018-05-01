Emeklilerden bayram ikramiyesi teşekkürü

ÖZCAN YILDIRIM - Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi kendilerine bin lira ikramiye verilecek olması dolayısıyla hükümete teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere ikramiye verilmesi yönünde talepleri bulunduğunu hatırlattı.

Derneğin Başkanlar Kurulu sonuç bildirgelerinde bu talebi sürekli yinelediklerine işaret eden Ergün, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesi müjdesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Ergün, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun hatırlanacağı üzere emekliye aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi de yine derneğimizin ilk defa gündeme getirdiği bir talepti. Sesimize kulak veren, taleplerimizi dikkate alan hükümetimiz, o talebimizi de geçen yıl hayata geçirmişti. Gerek banka promosyonu gerekse bayram ikramiyesi düşük aylık alan emeklilerimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükümetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz."