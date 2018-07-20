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Emeklilere fark ödemesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 23:20 | Son Güncelleme

Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenecek - SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir veya aylığı alanlara ise temmuz ayı artışlarıyla hesaplanan aylıkları, ödeme günlerinde zamlı ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarlarının, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödeneceği bildirildi.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir veya aylığı alanların, 2018 Temmuz ayı artışlarıyla hesaplanan aylıklarının, ödeme günlerinde zamlı ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Aylıklarını üçer aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos
ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve
eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında

Aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Açıklamada, ödenecek toplam fark tutarının 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu bildirildi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu

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