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"Emeklilerimize bin lira ikramiye uygulaması başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiye uygulaması başlayacak. Bu bizim için büyük bir gurur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiye uygulaması başlayacak. Bu bizim için büyük bir gurur." dedi.

Karaisalı ilçesi Beydemir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, kadınlara çok güvendiklerini anlattı.

"Vakit Adana vakti" diyen Sarıeroğlu, ayağının Adana'ya uğurlu gelmesi temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

"İnşallah Adana da bize uğurlu gelir. Bu seçimlerde Karaisalı ilk ilçeler arasına girer inşallah. Çok güzel projelerimiz olacak. Canla başla çalışıyoruz. Allah nasip etti siyaset yapma imkanımız oldu. Şehrimizde hemşehrilerimizin oyuyla seçilip inşallah sizlere hizmet edeceğiz. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiye uygulaması başlayacak. Bu bizim için büyük bir gurur. Sizlerin her zaman emrinde olacağız. Adana'da sürekli açık bir büromuz olacak. Ben sürekli sahalarda, tarlalarda, bahçelerde olacağım. 24 Haziran bizim için çok önemli bir tarih."

- 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Bakan Sarıeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Sevda Güngör'ün ailesini ziyaret etti.

Burada şehit Güngör'ün annesi Nural ve babası Mehmet Güngör'le görüşen Sarıeroğlu, ailenin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra Eğlence Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Jülide Sarıeroğlu Karaisalı ziyaret

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